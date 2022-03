Met de dood van Machteld verloren de Van Voorne’s definitief hun Heerlijkheid Voorne

Zodra ze de Brielse brug over was, raakte regisseuse Margareth (66) verknocht aan Voor­ne-Put­ten

Naar de toneelschool mocht ze niet. Dat weerhield Margareth van Rooijen (66) er echter niet van om een veelzijdig portfolio op te bouwen in de theaterwereld. Haar nieuwste project is een theaterspektakel in het kader van 450 jaar bevrijding van Brielle.

3 maart