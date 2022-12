Met tijd, aandacht en een beetje spel leert Marja kinderen lezen: ‘Echt geweldig’

Dat magische moment waarop een kind leert lezen. De Brielse Marja Groenendijk kan er levendig over vertellen. Ze is nu vijftien jaar leesspecialist, maar ze werkt al dubbel zo lang in het basisonderwijs. Hoewel ze onlangs met pensioen is gegaan, blijft ze tóch aan het werk bij onderwijsgroep EduMare. Waarom? Uit pure liefhebberij. Want een kind ‘tot lezen zien komen’, is goud waard.