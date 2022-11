Minister noemt lage opkomst Voorne aan Zee ‘gebruikelijk’

,,Het is gebruikelijk dat de opkomst bij herindelingsverkiezingen gemiddeld tien procent lager is dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Dat laat de opkomst bij deze verkiezing helaas ook zien”, aldus Bruins Slot in een reactie. ,,Het is goed om te zien dat bijna veertig procent van de inwoners van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee wel is gaan stemmen.”