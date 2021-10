Mirjam zamelt spullen in voor moeders met kleine beurs: ‘Een kindje kan niet zonder warme kleren’

Boelhouwer zamelt spullen in voor gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Ze is van plan om iedere woensdagochtend haar huis open te stellen zodat ouders langs kunnen komen om wat op te halen. ,,Voor moeders die een uitkering hebben of in de schuldsanering zitten, is het best pittig om bijvoorbeeld luiers of flesvoeding te kopen. Dat is nou eenmaal niet goedkoop. Ik wil ze helpen, omdat ik zelf ook in die situatie heb gezeten.’’