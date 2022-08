Mogelijk komt er ook ‘autocompensatie’ voor afgesloten Calandbrug

Leona Mes is nieuwe voorzitter van dorpsraad en wil Rozenburg in openheid besturen: ‘Geen spelletjes’

Leona Mes is nog maar net begonnen als bestuurder in Rozenburg en moet meteen vol aan de bak. ,,Ik wil niet dat we volgend jaar weer met die brug zitten’’, zegt de kersverse voorzitter van de dorpsraad.

18 augustus