MS-patiënt Johan (48) skipt ‘missie Moskou’: hij gaat voor behandeling nu naar India

,,Vanwege de oorlog die Rusland met Oekraïne is aangegaan, hebben we een nieuwe plek moeten zoeken voor mijn behandeling. Die hebben we gevonden in India: het wordt New Delhi”, zegt Van Driel, die sinds 2012 de diagnose Multiple Sclerose (MS) heeft: een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. ,,Het gaat helaas de laatste jaren steeds verder achteruit”, liet hij eerder in deze krant weten. Om de kwaal te kunnen stoppen, is een stamceltransplantatie nodig. Een dergelijke behandeling is in Nederland niet mogelijk.