Muziekvereniging Amicitia neemt afscheid met jubileumconcert: ‘Het voelt dubbel’

Binnenkijken Sharon en Coen verhuisden twee straten: ‘We wilden graag een groter huis’

Sharon Pols (31) uit Brielle houdt van planten, klussen en stylen. Al haar hobby’s komen samen in haar huis in de historische binnenstad van Brielle. Ze heeft zelfs een plantenkamer, waar ze de hele dag in de weer kan zijn.

11 juni