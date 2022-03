Muzikanten aan de grote schoonmaak: ‘Het is niet gelukt ons gebouw tiptop te houden’

Muziekvereniging Voorne en Putten gaat zaterdag tijdens NLdoet aan de voorjaarsschoonmaak. Bestuurslid Casper Schwaab (24) wil dat het gebouw in Nieuwenhoorn weer tiptop in orde is.

Is een grote schoonmaak hard nodig?

,,Het is niet gelukt om ons gebouw aan het Achterdorp 3 in Nieuwenhoorn tiptop te houden. Door corona konden we de afgelopen twee jaar weinig bij elkaar komen. De keren dat dat wel kon, lag de focus op het repeteren. Het opruimen van de rommel en het schoonmaken schoot erbij in. We gaan dat zaterdag doen tijdens NLdoet.’’

Wat gaan jullie precies doen?

,,We willen dit seizoen graag beginnen met een schoon en opgeruimd gebouw, waar weer met veel plezier activiteiten kunnen plaatsvinden. Oude en niet gebruikte spullen willen we naar de vuilstort brengen. Naast het schoonmaken brengen we hier en daar een lik verf aan. Een stuk of tien leden komen langs en ik heb geen idee hoeveel andere mensen willen meehelpen .’’

Volledig scherm Het orkest van Muziekvereniging Voorne en Putten uit Nieuwenhoorn. © Casper Schwaab

Waar kennen we jullie zoal van?

,,De muziekvereniging Voorne en Putten is opgericht in 1926 en heeft nu een orkest, twirlers en een slagwerkgroep. Ik ben zelf actief als slagwerker in het orkest. We hebben jaarlijks een uitvoering en treden op tijdens evenementen in Hellevoetsluis. Ook zijn we bekend van de concerten in de zomer bij het Brandweermuseum in Hellevoetsluis.’’

Is de muziekvereniging geraakt door corona?

,,We zijn blij dat we weer kunnen samenkomen. Het had niet veel langer moeten duren. We hebben nu rond de vijftig actieve leden. Voor corona waren dat er zo’n twintig meer.’’

Nieuwe leden zijn dus welkom?

,,Zeker! We zijn de vereniging nu weer aan het opbouwen. Ik ben zelf toegetreden tot het bestuur. Iedereen kan zaterdag 26 maart tijdens de Cultuurweek in Hellevoetsluis een open repetitie bijwonen en kennismaken met onze vereniging.’’

