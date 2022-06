Na drie maanden onderhandelen krijgt Goeree-Overflakkee een nieuw gemeentebestuur

Wel of geen zondagsrust op Goeree-Overflakkee? Het kan een nieuw gemeentebestuur maken of breken

Ook andere partijen leverden bijdragen

‘Goede en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat is de rode lijn in het coalitieprogramma Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’, schrijven de partijen in een gezamenlijk bericht. In het programma schept de beoogde coalitie meteen duidelijkheid over de zondagsrust: daar verandert niks aan.