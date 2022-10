Na Johan de Witt krijgt nu ook broer Cornelis zijn eigen beeld

Zijn nog beroemdere broer Johan (1625-1672) heeft al een eigen standbeeld in het centrum van Den Haag. Samen zijn ze in brons vereeuwigd in hun geboorteplaats Dordrecht. De Stichting Oud-Geervliet vond dat Cornelis (1623-1672) een eigen exemplaar verdiende.

Beeldhouwer Roy Greve uit Elp maakte een bronzen borstbeeld. Jan Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, onthulde zaterdagmiddag rond 16.00 uur het werk op het Sint-Anthonieplein in het stadje. ‘In 1654 werd Cornelis de Witt door de Staten van Holland aangesteld als Ruwaard van Putten. Hij werd in deze streek hun hoogste vertegenwoordiger’, aldus Oud-Geervliet.

Vermoord

Johan was zo’n twintig jaar de machtigste man van het land. Vanaf 1653 was hij raadspensionaris in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zijn broer Cornelis stond hem altijd bij. In 1672 kregen de gebroeders De Witt de schuld van alles wat er misging.

Quote De onthulling van het borstbeeld is het sluitstuk van de Geervliet­se herdenking van het Rampjaar 1672 Stichting Oud-Geervliet

De republiek was toen in oorlog met Frankrijk, Engeland en de Duitse bisdommen Münster en Keulen. De gebroeders werden net buiten de Gevangenpoort in Den Haag op 20 augustus 1672 op gruwelijke wijze vermoord. Deze zomer was er in het oude stadhuis in Geervliet de tentoonstelling over Geervliet in het Rampjaar 1672. Oud-Geervliet: ‘De onthulling van het borstbeeld is het sluitstuk van de Geervlietse herdenking van het Rampjaar’.

Cornelis woonde en werkte, als ruwaard van Putten, in Geervliet. Als hoofdofficier van Justitie eiste hij bijvoorbeeld recht voor de Putse Hoge Vierschaar, de rechtbank die bijeenkwam op het Hof van Putten. Dit slot in Geervliet was ook zijn officiële residentie. Cornelis gaf als opperdijkgraaf leiding aan het Dijkcollege van de Ring van Putten, dat vergaderde op de eerste verdieping van het oude stadhuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.