Na twee jaar voorbereidingen komt de horecaleerschool er toch niet

Het was hun droom, maar hij is in duigen gevallen: in de Voorstraat in Spijkenisse komt toch geen horecaleerschool van Marco en Jolanda Hanssen.

De twee hebben de stekker uit hun initiatief getrokken. Komende maand begint wel de verbouwing en uitbreiding van de vroegere panden van kookwinkel Van Genderen, ‘t Oudste Huys en Bar Kras, maar of er naast 39 studio’s en appartementen ook nog een winkel of bedrijf in de vrijgevallen ruimte komt, is de vraag. Mogelijk wordt gekozen voor meer woningen. Ontwikkelaar Spijk Investments kon daar donderdag geen duidelijkheid over geven.

Marco Hanssen heeft zijn relaties laten weten dat ‘een droom soms een droom blijft’. Twee jaar waren hij en zijn vrouw bezig met voorbereidingen om een particulier opleidingscentrum op te zetten dat de horeca op Voorne-Putten aan personeel zou helpen.

Andere omstandigheden

‘Helaas zijn de economische omstandigheden binnen die twee jaar behoorlijk veranderd. En dan hebben we het nog niet eens over corona en de negativiteit over de horecabranche in het nieuws’, schrijft hij op zijn LinkedIn. Die ontwikkelingen deden hem en zijn vrouw besluiten te stoppen met hun bedrijf Gastronomisch Centrum Voorne-Putten. De website is uit de lucht gehaald.

Quote We hadden zo graag nog zoveel mensen de kans gegeven de liefde voor food te beleven Marco Hanssen

De twee gaan door met hun huidige baan, hoewel ze met pijn in het hart zeggen dat ze ‘zo graag nog zo veel mensen de kans hadden willen geven om de liefde voor food en hospitality te beleven’.

Spijk Investments zet de verbouwing en uitbreiding van de drie panden gewoon door. Woensdag werden de omliggende winkels en bedrijfspanden in de Voorstraat geschouwd. Gekeken werd hoe de huidige staat is, zodat als er tijdens het heien klachten over scheuren of andere schade komen, dit aan de hand van de foto’s gecontroleerd kan worden.

Volledig scherm Zo moet het er in de Voorstraat, na de verbouwing van de drie panden, uit komen te zien. © gemeente Nissewaard

