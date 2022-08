Naar binnen gluren voor ‘kunstprostitutie’: ‘Je moet nieuwsgierigheid tegemoet komen’

Hoe breng je kunst aan de man in Goedereede? Volgens Harald Jassoy, organisator van de Kunstdagen, is ‘kunstprostitutie’ het antwoord: wandelend langs de ramen van het pittoreske stadje kunnen de bewoners vanaf vrijdag bij mensen naar binnen gluren. Daar zie je dan niet alleen iemands woonkamer, maar ook de mooiste kunstwerken.

Kunst achter de ramen?

,,Als de profeet niet naar de berg komt, moet de berg naar de profeet. Goedereede ligt afgelegen en cultureel gezien was er niks. Dus wij dachten: we moeten wat doen. Een gewone tentoonstelling kan best, maar je moet kunst ook toegankelijk maken. Mensen hebben vaak de neiging om bij anderen naar binnen te gluren, en die natuurlijke nieuwsgierigheid moet je tegemoet komen. Zo kwam het idee om gewoon bij mensen thuis kunst achter de ramen te zetten, geïnspireerd door de Wallen in Amsterdam!”

Lijkt het áchter de ramen dan ook op de Wallen?

,,Nee... we laten gewoon kunstwerken zien die mensen zouden moeten aanschouwen. We hebben wel een Duitse fotograaf met heel mooie foto’s, en daar is wel naakt op te zien. Maar dat is nog heel bescheiden, hoor. Naast de werken achter de ramen, kun je ook op een aantal plekken bij mensen naar binnen. Zo is er ook een pop-upgalerie en een tuin waar een beeldhouwcollectief huist. Overal hebben we uitleg bij, en ik geef zelf ook twee rondleidingen.”

Quote We hebben wel een Duitse fotograaf met heel mooie foto’s, en daar is wel naakt op te zien Organisator Harald Jassoy

Worden de bewoners van de huizen niet gek van al die nieuwgierige mensen voor hun raam?

,,We laten iedereen zelf de kunstwerken uitzoeken die in hun huis worden tentoongesteld. Je kunt dus zelf ook bepalen of het iets groots is en of mensen zo je woonkamer in kunnen kijken. We combineren de kunst ook altijd met muziek. Als ergens muziek is, trekt dat mensen aan. Het zijn dus vooral heel feestelijke dagen, die we altijd met veel plezier organiseren samen met de vrijwilligers.”

De Goereese Kunstdagen worden vrijdag 5 augustus om 19.30 uur geopend bij de Toren van Goedereede. Meer informatie over het programma via kunststichtinggoedereede.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.