Nabestaanden opgelucht: stalker toch veroordeeld voor brand die bejaard echtpaar het leven kostte

Tranen vloeien woensdagmiddag in de Rotterdamse rechtbank. Nabestaanden van het Hellevoetse echtpaar vallen elkaar snikkend in de armen. Eindelijk staat het zwart-op-wit: de brand is aangestoken door de man die zij al jaren in het vizier hadden.

De brand was namelijk onderdeel van een serie brandstichtingen in Hellevoetsluis. Voor vier van de vijf incidenten kreeg R. in 2017 al straf. De rechter stelde vast dat hij uit jaloezie had gehandeld: R. kon niet verkroppen dat zijn ex omging met een Hellevoeter. Deze probeerde hij te raken door bij hem, diens zus én de ex brand te stichten. De Hellevoeter was zelfs twee keer aan de beurt.

Patroon

Hoewel R. vanaf het begin aan de fatale brand - de derde in de reeks - werd gelinkt, bleef het inferno onbestraft. Dat had te maken met de verwoestende kracht van de brand: de vlammen waren zo vernietigend dat de brandweer nooit heeft kunnen vaststellen hoe de brand kon ontstaan. Vandaar dat het Openbaar Ministerie (OM) extra tijd nam om de zaak voor de rechter te brengen.

Twee weken geleden stond R. alsnog terecht. Het OM betoogde dat de fatale brand paste in een patroon. Belastend bewijs was een briefje dat R. thuis had liggen. Op het papiertje stonden de adressen van alle slachtoffers. De branden vonden in volgorde van opschrijven plaats.

De rechter ziet ook een patroon. ,,In de hele context is het uiterst onwaarschijnlijk dat de brand een technische oorzaak heeft gehad, dan wel dat een ander dan de verdachte dader is van de brandstichting.” Daarom krijgt R. nog eens 11,5 jaar cel bovenop de 12 jaar die hij al uitzit.

‘Deze man is gevaarlijk’

Margaret Lampers, een dochter van het overleden echtpaar en zelf ook slachtoffer van brandstichting, is daar blij mee. ,,Ik vind het fantastisch. En belangrijk, want deze man is gevaarlijk. Niet alleen voor ons, maar misschien ook voor een volgende vriendin.”

Toch probeert ze, met het oog op een eventueel hoger beroep, haar blijdschap te matigen. ,,We weten hoe het bij Caroline van Toledo is gegaan.” R. was niet bij de uitspraak aanwezig.

‘Ik zweer op alles: ik heb het niet gedaan’

R. heeft betrokkenheid bij de serie branden altijd ontkend. Twee weken geleden nodigde hij de nabestaanden van het omgekomen echtpaar zelfs uit om in de gevangenis langs te komen en samen het dossier door te nemen. ,,Ik zweer op alles: ik heb het niet gedaan. De documenten wijzen dat uit.”

Zijn advocaat, Yvonne van der Hut, pleitte voor vrijspraak: ze stelde dat de Spijkenisser niet voor brandstichting veroordeeld mag worden wanneer niet vaststaat dat de brand is aangestoken. ,,Als je brandstichting niet kunt bewijzen, hoe kun je dan bewijzen dat mijn cliënt de brand heeft gesticht?”

