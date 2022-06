Nabestaanden willen kunstenaarswoning behouden: ‘Ik ken geen ander gebouw in Rockanje met zo'n verhaal’

Update Nog één rijbaan Spijkenis­ser­brug dicht vanwege spoedrepa­ra­tie

Het verkeer kan weer rijden over de Spijkenisserbrug in de richting van Hoogvliet naar Spijkenisse. Door een ongeval was de brug maandagochtend ruim twee uur afgesloten voor het verkeer. Er is nog één rijstrook dicht in verband met een spoedreparatie aan de vangrail.

13 juni