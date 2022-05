Nablussen zeer grote brand Hellevoetsluis kan nog tijd duren; NL-Alert opgeheven

Op een binnenterrein van het complex lag isolatiemateriaal dat vlam heeft gevat. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De brandweer haalt met een kraan de isolatieplaten naar buiten om deze goed af te blussen. Er zijn ook waterkanonnen en een blusrobot ingezet. ,,Bij het isolatiemateriaal lagen ook enkele gasflessen’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Met een waterkanon kunnen we de brand vanaf een afstand blussen. Dat is veiliger.’’ De politie sluit brandstichting niet uit en gaat dit onderzoeken.

Toen de brand uitbrak, was er sprake van veel zwarte rook die richting de dichters- en schrijversbuurt in het zuidoosten van Hellevoetsluis trok. Deze rook is inmiddels grijs gekleurd en iets afgenomen. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen koolmonoxide is vrijgekomen. Er is wel sprake van stankoverlast. De verwachting is dat het blussen nog enkele uren duurt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Alleen de melder heeft wat rook ingeademd en is nagekeken in een ambulance.