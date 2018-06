'Neem drinken mee in de auto naar Concert at Sea'

Bewindvoer­der dupeert tientallen cliënten

8:00 Een bewindvoerder heeft tientallen mensen op Voorne-Putten en daarbuiten gedupeerd. De vrouw, die onder meer de rekeningen beheert van mensen die diep in de schulden zitten, blijkt veel rekeningen niet te hebben betaald en ook geen toeslagen te hebben aangevraagd voor haar cliënten. Die zijn hierdoor nog verder in de financiële problemen gekomen. Onduidelijk is of de bewindvoerder ook fraude heeft gepleegd.