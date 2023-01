Negentien nieuwe ‘martelarenbomen’ bij Bedevaartskerk

Roep om dezelfde ‘spelregels’ voor alle winkeliers in Voorne aan Zee moet zorgen voor eerlijke concurren­tie

Terwijl je in Brielle pas vanaf 12.00 uur op een zondag kunt winkelen, mag je dat in pakweg Hellevoetsluis of Rockanje al in alle vroegte op zondagochtend. En dat is ongelijke concurrentie binnen de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, stellen VVD-fractievoorzitter Henk de Jong en VVD-raadslid Marijke van der Velden.

16 januari