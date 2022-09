Nepinspecteurs met camera’s op hoofd filmen in huis

Man (38) krijgt taakstraf voor betrokken­heid bij waterscoo­ter­dief­stal, die compleet de mist inging

De Hellevoeter die in juni vorig jaar hielp om een aantal waterscooters te stelen in het Gelderse Kerkdriel, moet zijn daden bekopen met een forse taakstraf. In totaal zal hij zich daar 134 uur voor moeten inzetten.

22 september