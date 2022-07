Nicky redt reekalfje uit sloot, de dieren verdrinken vaak door steile slootkant: ‘Er móet iets gebeuren’

Scholen­strijd in Brielle: onderwijs­groep maakt bezwaar tegen komst van nieuwe basis­school

Er is een scholenstrijd gaande in Brielle. Onderwijsgroep EduMare, met 28 basisscholen veruit de grootste scholenkoepel van Voorne-Putten, maakt bezwaar tegen de komst van De Verwondering Voorne. Een groep ouders wil onder die naam in 2023 een eigen, nieuwe basisschool openen.

