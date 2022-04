Nieuw geluid vanuit Brielle: Vrijheidsklok voor viering 450 jaar bevrijding

Vrijdagavond is de Vrijheidsklok onder de voet van de toren gegoten. Dit gebeurde op dezelfde plek en op dezelfde manier als in 1482 met de luidklok Katrin, met 4380 kilo de grootste klok van de toren. Klokken- en Kunstgieterij Reiderland uit het Groningse Finsterwolde goot de klok voor de viering van 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk. Dit is een van de twee overgebleven ambachtelijke klokkengieterijen van het land.

Klokkenzolder

Vrijdagavond is het brons in een lemen mal gegoten bij een temperatuur van 1100 graden. Zaterdagmiddag was het brons voldoende afgekoeld en is de luidklok uitgepakt en aangeslagen. Het was spannend of de klok een zuivere toon zou laten horen. ‘Het klinkt prima!’, aldus het Briels Klokkenluiders Gilde. Nog dezelfde dag is de luidklok naar de klokkenzolder van de toren van de Sint-Catharijnekerk gehesen.