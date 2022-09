Nieuw politiebureau viel in de smaak: ‘Oom agent woont in een paleis’

onvoltooid verledenDe minister wilde meer politieagenten in Spijkenisse, zei hij precies veertig jaar geleden bij de opening van het nieuwe politiebureau in de stad. Ruimte genoeg in elk geval. Sommigen vonden het nieuwe bureau een waar paleis.