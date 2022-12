Nieuwe gemeente Voorne aan Zee: college met zeven wethouders, coalitieakkoord bijna rond

Kerstmarkt in Brielse kerk trekt veel publiek (maar het is wel steenkoud)

Kerststukjes, chocolade, flessen wijn, sieraden, enorme houten snijplanken en een triviantspel over Brielle; het is slechts een greep uit het gevarieerde aanbod tijdens de Brielse kerstmarkt die vrijdag en zaterdag werd gehouden in de Sint-Catharijnekerk.

