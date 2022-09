Nieuwe Oudenhoornaars fietsend en met gids op verkenning

Stalker stuurt vrouw uit Spijkenis­se erotische foto's, politie grijpt hem in Friesland

Een vrouw uit Spijkenisse is slachtoffer geworden van een online stalker. Een man stuurde haar seksueel getinte foto's en video's. Na een uitgebreid onderzoek is een verdachte opgepakt in Friesland, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook.

