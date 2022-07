Nieuwe woonwijk Oostvoorne in aantocht: woningen de Zwaluwhof dit najaar in de verkoop

Trekker­trek­team beloofde de baas op zijn sterfbed voor altijd door te gaan, toen ging de trekker stuk

Max Verstappen stopt met racen omdat zijn team geen geld meer heeft voor onderhoud aan zijn bolide. In de Formule 1 is dat ondenkbaar, maar in de tractorracerij niet. Het legendarische Team European Maid uit Klaaswaal kan niet meer uitkomen in de trekkertrekcompetitie omdat hun tractor stuk is.

