Nissewaard is overlast deelscooters spuugzat en komt met strenge regels: ‘Dit is een mooie ontwikkeling’

Jarige Boekenberg zet 'veel-le­ners’ in het zonnetje: Sandra leende meer dan 5000 boe­ken

Het was zaterdag feest in De Boekenberg in Spijkenisse. De iconische bibliotheek vierde haar tiende verjaardag met een dag vol activiteiten voor jong en oud. ’s Ochtends was er een ontbijt voor de ‘veel-leners’, die duizenden boeken hebben geleend.

17 oktober