Nissewaard krijgt miljoenen minder voor vervanging bruggen en lantaarnpalen, wat nu?

Dat mag van wethouder Martijn Hamerslag (financiën, ONS) niet betekenen dat de grote vervangingen die in Spijkenisse moeten gebeuren op de tocht komen te staan. Er wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd in de vervanging van bestrating, bruggen, lantaarnpalen, speeltuinen en scholen. En er is vermoedelijk meer geld nodig.

,,We zitten in een investeringspiek; alles moet tegelijk vervangen worden. Willen we het goed doen en de voorzieningen op peil houden, dan moeten we flink investeren”, legt Hamerslag uit. Dat alles tegelijk moet worden vervangen, komt doordat in de jaren 80, toen Spijkenisse een groeikern was, in korte tijd veel wijken uit de grond zijn gestampt. Veel in die wijken is nu aan vervanging toe.