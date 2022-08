Nissewaard niet gelukkig met komst zestig extra Afghaanse statushouders: ‘Dit was niet afgesproken’

Van Oosten benadrukt dat hij wil dat de opvang van de gezinnen met kinderen die reeds in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen goed verloopt. Maar hij plaatst vraagtekens bij de gang van zaken, zegt zijn woordvoerster. ,,Vrijdag is een bestuursakkoord gesloten over asielzoekers die gemeenten moeten opvangen. Alle regio’s krijgen asielzoekers toegewezen Maar deze zestig Afghanen zijn daar buiten gehouden. Over hen is de burgemeester vrijdagavond door het COA ingelicht.”