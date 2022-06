Nog één rijbaan Spijkenisserbrug dicht vanwege spoedreparatie

Vorstelij­ke bezoeken van toen en nu in Briels museum: ‘Alsof er een wereldster van nu plotseling zou komen’

Van prins Willem van Oranje in 1575 tot koning Willem-Alexander in 2022; stadhouders, prinsen, prinsessen, koningen en koninginnen bezochten allemaal Voorne-Putten. Vanaf zondag is in het Historisch Museum Den Briel te zien wie wanneer kwam. Dan opent de tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten.

12 juni