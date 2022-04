Nog geen plannen voor het paasweekend? Stap in de botsauto’s, ga langs tulpenvelden of zoek eikapsels

Het paasweekend is aangebroken. In de omgeving zijn tal van activiteiten om eropuit te gaan. De redactie van het AD zet tien tips op een rij.

Pasen Duinen

Het paasweekend is vrijdag al begonnen met de kermis op de Hofwei in Oostvoorne. Vanaf 13.00 uur kun je iedere dag in de botsauto’s stappen, naar de schiettent gaan of poffertjes eten. Muziekvereniging Volharding opent tweede paasdag de kermis. Pasen Duinen is volgens overlevering dé plek waar stelletjes elkaar ontmoeten.

Volledig scherm De rommelmarkt is Tinte begint zaterdag om 9.00 uur. Het is traditiegetrouw de eerste rommelmarkt in de buitenlucht van het jaar. © john de pater

Rommelmarkt Tinte

Zaterdag kun je vanaf 9.00 uur spullen scoren op de rommelmarkt in Tinte. Dit is traditiegetrouw de eerste rommelmarkt in de buitenlucht van het jaar. Op deze markt met zo’n veertig kramen bij verenigingsgebouw Tintestein aan de Strypsedijk is van alles te vinden. Van speelgoed tot elektra en van huishoudelijke artikelen tot curiosa.

Volledig scherm Het paasweekend leent zich heerlijk voor een prachtige wandeltocht langs de tulpenvelden op Goeree-Overflakkee. © Jeffrey Groeneweg

Tulpentocht

Zaterdag is de Tulpenwandeltocht op Goeree-Overflakkee. De inschrijving is vol. Zelf eropuit trekken kan natuurlijk ook. De meeste tulpenvelden vind je tussen Middelharnis, Herkingen, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Ook staan er dit jaar weer volop tulpen in de akkers bij Oudenhoorn op Voorne-Putten.

Paaseieren zoeken

De ultieme paasklassieker voor de kids: eieren zoeken. De paashaas heeft ze dit jaar op heel wat locaties verstopt. Ga eerste paasdag bijvoorbeeld zoeken bij openluchtmuseum de Duinhuisjes in Rockanje, kinderboerderij De Kerkestee in Hellevoetsluis en ramtorenschip Buffel in Hellevoetsluis (beide paasdagen). Of ga dit weekend eens hazen tellen bij kinderboerderij de Trotse Pauw in Spijkenisse.

Volledig scherm Iedereen mag dat weekend komen kijken bij de boerderij van Simon en Iris van Leeuwen in Heenvliet. The Moo Easter Drive Thru aan de Drieëndijk 15 is beide paasdagen van 13.00 tot 18.00 uur. © Jeffrey Groeneweg

The Moo Easter Drive-Thru

Rijd met de auto of de fiets over de boerderij van Iris en Siem van Leeuwen aan de Drieëndijk 15 in Heenvliet. Je mag uitstappen om met de paashaas op de foto te gaan. Onderweg kom je koeien, kalfjes, schapen en lammetjes en nog veel meer leuks tegen. The Moo Easter Drive-Thru is beide paasdagen van 13.00 tot 18.00 uur.

Historische tramrit

Beleef de herinneringen van een reis van vroeger over de Zuid-Hollandse Eilanden. Maandag 18 april begint het nieuwe seizoen van het RTM museum in Ouddorp. Wie gaat er dan mee? De trams vertrekken om 11.30, 13.30 en 15.30 uur. Het museum verwacht tweede paasdag veel mensen en raadt aan om van tevoren te reserveren via de website.

Kijk bij de boer

Tweede paasdag zetten boeren, tuinders en molenaars op Goeree-Overflakkee hun deuren van 10.00 uur tot 16.00 uur wagenwijd open voor het publiek. Kom eens kijken bij een mechanisatiebedrijf, aardappelhandel, melkveebedrijf of molenmakerij. Alle deelnemers zijn te vinden op www.kijkbijdeboer.nl.

Pasen op de Maasvlakte

Eerste paasdag gooit de FutureLand Ferry de trossen los. Deze paasbrunch is inmiddels uitverkocht. Je kunt zaterdag, zondag en maandag ook met een bustour van de FutureLand Express en een rondvaart van FutureLand Ferry het nieuwste havengebied van Rotterdam ontdekken.

Volledig scherm Ga tweede paasdag mee met Walter Langendoen op zoek naar eikapsels op het strand van de Tweede Maasvlakte. © Jeffrey Groeneweg

Eikapselwandeling

Het alternatieve eieren zoeken: maak tweede paasdag een eikapselwandeling op het Maasvlaktestrand. Onder leiding van ervaren speurder en FutureLand voorlichter Walter Langendoen kun je mee op zoek naar de lege eikapsels van haaien en roggen. Je loopt tijdens de twee uur durende excursie over het strand en langs de vloedlijn.

Pasen in de Duinen

De vogeltjes fluiten, de voorjaarsbloemen schitteren in de zon en het wordt warmer. Wandel met Pasen en ontdek de ontwakende natuur in de Duinen van Oostvoorne! Ga mee tweede paasdag van 13.30 tot 15.30 uur mee met de gids van het Zuid-Hollands Landschap (vooraf reserveren).

