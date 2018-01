Noodsignaal vanaf zee blijkt vals alarm

Goe­ree-Over­flak­kee in actie voor elektrisch vissen

26 januari Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee komt in actie voor het behoud van de pulskorvisserij. De beslissing voor een totaalverbod vanuit Europa betekent een zware slag voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee, die de afgelopen jaren forse bedragen investeerde in de zogenaamde pulstechniek. Daarom dienden alle fracties in de gemeenteraad gisteren een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij.