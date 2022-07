Normaal gaat Judith met de pont, maar die mijdt ze nu vanwege storingen: ‘Wij zijn er klaar mee’

LIVE Tropisch warm in Rotterdam­se regio: maatrege­len op vliegveld, ook Spijkenis­ser­brug gekoeld

Het is vandaag tropisch warm met een maximum temperatuur van 38 graden in de Rotterdamse regio. Heerlijk weer om naar het strand of naar een buitenbad te gaan. De hitte levert echter niet alleen plezier op, maar kan ook voor overlast zorgen. Zo worden uit voorzorg bruggen natgehouden en zijn diverse restaurants dicht. Het KNMI heeft voor vandaag code oranje uitgeroepen. Ook geldt een smogalarm. Dit verhaal wordt in de loop van de dag bijgewerkt.

20:47