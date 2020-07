Nu is het écht gelukt: met ruim 2,1 miljoen euro kan baby Jayme (1) in Hongarije worden behandeld

Het verlossende woord is daar: de zieke baby Jayme van Pelt (1), die aan de dodelijke spierziekte SMA type 1 lijdt, kan binnenkort voor behandeling naar Hongarije. Het streefbedrag van ruim 2,1 miljoen euro is eindelijk behaald. ‘Het onmogelijke is mogelijk geworden. We hebben er geen woorden voor’, schrijft Team Jayme op Facebook.

Met het behaalde bedrag kan Jayme binnenkort in het Bethesda Ziekenhuis in Budapest worden behandeld. Het is nog even wachten op onderzoeksresultaten van onder meer een longfoto, antistoffentest en bloedonderzoek. Als deze resultaten goed zijn, kan het jochie op korte termijn naar Hongarije.

Eerder leek met 1,9 miljoen het streefbedrag voor het peperdure medicijn Zolgensma behaald, maar ook de invoerrechten, behandeling, nazorg en medische vlucht moesten bekostigd worden. Daardoor kwamen er nog extra kosten bovenop en moest er opnieuw via crowdfunding geld worden ingezameld. Dit geld was hard nodig, want zonder behandeling wordt Jayme waarschijnlijk niet ouder dan 1,5 jaar.

Tekst gaat verder onder de post.

Veel acties

In Spijkenisse, waar het gezin oorspronkelijk vandaan komt voordat zij verhuisde naar Rijswijk, leven de inwoners massaal met hen mee. Zo zijn er vele hulpacties geweest om het benodigde geld op tafel te krijgen. Ook BN’ers als Jim Bakkum, Glennis Grace en Henny Huisman hebben zich massaal voor het ventje ingezet.

Meer dan 20.000 Nederlanders hebben geld voor het jochie gedoneerd. De reden dat Jayme naar het buitenland moet voor behandeling, is omdat artsen in ons land het medicijn alleen willen toedienen aan baby's tussen de nul en zes maanden. In Hongarije zijn de artsen wel bereid om het ventje te behandelen.