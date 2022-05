Oekraïners drie jaar cel in voor mensensmokkel die bij Ouddorp werd ontdekt

De twee wilden in de nacht van 24 op 25 september met een zeiljacht vanuit Breskens elf Albanezen naar Engeland vervoeren. De Albanezen waren niet in het bezit van een visum en moesten forse geldbedragen betalen voor de oversteek. Dat gebeurde met het zeiljacht Argo, dat vanuit de haven in Kamperland in Zeeland was vertrokken. Aan boord zaten de elf Albanese vluchtelingen opeengepakt in de kajuit.

De twee Oekraïners verklaarden dat ze bezig waren aan een pleziertocht langs de kust en van Kamperland onderweg waren naar Stellendam. ,,Maar dat verhaal is erg ongeloofwaardig”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak. ,,Het was donker en de verlichting van de boot werkte niet goed.”

Levensgevaar

De rechtbank onderschrijft dat. Volgens haar maakten de mensensmokkelaars misbruik van de kwetsbare positie van de Albanezen. Bovendien brachten zij hen mogelijk in levensgevaar, want uit onderzoek bleek onder andere dat de reddingsmiddelen op de boot niet geschikt waren en er geen mogelijkheid was om een noodsignaal af te geven, terwijl het vaargebied zich kenmerkt door sterke stromingen en drukke scheepvaart.

De officier van justitie eiste in deze zaak vier jaar celstraf. De rechtbank legde drie jaar op. Bij dat besluit is rekening gehouden met het blanco strafblad van beide verdachten. Ook keek ze naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd.

Vrijgelaten

Of de Oekraïners ooit hun straf zullen uitzitten is de vraag. Zij werden vanwege de oorlog met Rusland vrijgelaten om in hun vaderland te vechten. De advocaat van één van de verdachten zei te verwachten dat het duo zich niet in ons land zal melden.

