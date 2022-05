Omstanders vangen overvaller supermarkt: ‘We willen ze in het zonnetje zetten’

Hij rekende echter buiten enkele omstanders die bovenop hem sprongen. Eén van hen bleef bovenop hem zitten tot de politie arriveerde. Die rekende de man in. Het geld dat hij had buitgemaakt, is terug naar de supermarkt. Het mes dat de man had weggegooid, werd in de buurt teruggevonden.

Erg geschrokken

De overvallen medewerker is volgens een zegsman van de Albert Heijn ‘erg geschrokken’. Het personeel dat zondag werkte, heeft direct begeleiding gekregen vanuit het hoofdkantoor. Maandagmorgen werd de kwestie ook besproken in een groepsgesprek. Albert Heijn wil volgens de zegsman de omstanders die ingrepen in het zonnetje zetten. ,,Als we weten wie het zijn, willen we hen graag bedanken.” Hij noemt de overval terwijl de winkel vol publiek is ‘hondsbrutaal’.