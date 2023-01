Omwonenden vijfhonderd jaar oude kerk Hellevoetsluis starten petitie voor behoud kerk

Weg van dat beeld­scherm! Op deze manier willen kinderen wél meer buitenspe­len

Ravotten in het bos, tikkertje in het park of een insectenspeurtocht in het groen. Elke dag buitenspelen is lang niet altijd vanzelfsprekend voor kinderen. Laat staan in hartje winter. IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind lanceren daarom maandag een campagne. ,,Het is zó goed voor ze.’’

