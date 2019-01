Ongeloof na vondst dode vrouw in sloot achter woning Spijkenisse

In Spijkenisse is geschokt gereageerd op de vondst van een dode Keniaanse. De 32-jarige vrouw, moeder van een zoontje van een paar maanden oud, werd gisteren gevonden in de sloot pal achter haar woning aan de Jagerskreek. Haar Duitse echtgenoot is aangehouden.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd gisterochtend vroeg gevonden door de politie. Haar man had haar kort daarvoor als vermist opgegeven omdat ze niet naast hem in bed lag toen hij wakker werd. Ook in huis was ze nergens te bekennen. De politie houdt alle mogelijke scenario's open, zegt een woordvoerster. ,,Een misdrijf, een noodlottig ongeval of suïcide. We kunnen niets uitsluiten.''

Buurtbewoners weigeren echter te geloven dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Ook de kans op een noodlottig ongeval is in hun ogen klein. ,,Ze was altijd vrolijk aan het spelen met dat kleine mannetje. En ze zong graag. Ik hoorde dat ze in Kenia zangeres was, maar hier geen werkvergunning kreeg. Ze zijn getrouwd en al snel was ze zwanger. Ze zag er altijd erg gelukkig uit. Ik geloof nooit dat ze zelfmoord zou plegen'', zegt een overbuurman van het huis waar het koppel woonde.

Quote Ik geloof nooit dat ze zelfmoord zou plegen Overbuurman

Verdrinken

Een vrouw die vier huizen verderop woont: ,,Vaak hoor je dat Afrikanen niet goed kunnen zwemmen. Maar verdrinken in zo'n ondiepe sloot is haast onmogelijk. Ze was een lange vrouw, dus zij moest zichzelf overeind kunnen trekken als ze in de sloot zou zijn gevallen.''

Wijkbewoners maken zich vooral zorgen om de zoon van het echtpaar. De politie heeft hem meegenomen. ,,Waarschijnlijk is hij bij de kinderbescherming. Maar voor zo'n ventje is het natuurlijk heel wat als je moeder mogelijk om het leven is gebracht en je vader verdachte is'', zegt een andere bewoonster van de Jagerskreek.

De politie benadrukt dat de echtgenoot verdachte is in de zaak, maar zijn aanhouding 'genuanceerder ligt dan het lijkt'. ,,Hij is aangehouden uit voorzorg: we hebben hem kunnen verhoren. Als blijkt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, dan kan hij als verdachte worden aangemerkt.''