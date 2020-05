Ongelooflijk: 1,9 miljoen voor medicijn zieke Jayme (1) is binnen! ‘We zijn zo dankbaar’

Er werd de afgelopen maanden al stevig gedoneerd, maar de afgelopen dagen nam het helemaal een vogelvlucht nadat Jayme’s tante Varda in de uitzending van Beau zat en haar verhaal over de slopende strijd van het jochie deed. Zijn levensverwachting is – zonder behandeling – 18 maanden.

In een eerste reactie laat de familie weten ‘ontzettend dankbaar en trots’ te zijn dat het bedrag is gehaald. ,,De afgelopen maand zijn we overdonderd door alle aandacht. Ook hebben zo veel mensen acties gehouden. We hebben dit echt samen bereikt.‘’

Tekst gaat verder onder de video.



BN’ers

Zo steunden zanger Jim Bakkum, zangeres Glennis Grace, Ajacied Joël Veltman en ook Songfestival-zangeres Lenny Kuhr het kleine ventje. Jim en Glennis Grace namen zelfs een speciaal liedje voor Jayme op. Lokaal werd er ook veel aandacht aan het jochie besteed. Zo droegen onder meer Bowling Vereniging Spijkenisse, klaverjasvereniging Waterlanders, Jeremy’s Chocolaterie en de mannen van Rotterdamse barberszaak Schorem kun steentje bij.

Veel Spijkenissers kwamen in actie omdat ze het gezin, dat nu in Rijswijk woont, kennen. Ook leven ze mee met zijn oma Ellen van Pelt, die nog in Spijkenisse woont. De vader van Jayme groeide op in Spijkenisse. De familie is nu bij elkaar in het ziekenhuis om het goede nieuws op zich in te laten werken.

Arts