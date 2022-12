Ontslag na ‘innige omhelzing’ met jongere in jeugdgevangenis in Spijkenisse

Een medewerkster van jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse is ontslagen na een ‘innige omhelzing’ met een jongere die daar vastzat. De ongeoorloofde relatie van het personeelslid met de gevangene was aanleiding voor ontslag op staande voet.

Op donderdagavond 17 november werden alle jongeren die vastzitten in de jeugdgevangenis in Spijkenisse om negen uur ’s avonds ingesloten in hun kamer. Een collega betrapte toen hij de deur wilde sluiten de medewerkster en de jongere samen in de innige omhelzing, die duidelijk niet bedoeld was om te troosten.

Ontslag op staande voet

De medewerkster werd hierop per direct de toegang tot de Hartelborgt ontzegd en op staande voet ontslagen. Het ging om een uitzendkracht, het contract is direct beëindigd. Om de orde en veiligheid in de inrichting te garanderen, is de betrokken jongere overgeplaatst.

De Hartelborgt is een van de vier locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting. Er is plaats voor 105 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Wie werkt in een gevangenis, ook in een jeugdgevangenis, mag alleen een werkrelatie hebben met een gevangene. Liefdes- en vriendschapsrelaties zijn verboden. Ook iemand die vastzit helpen kan verboden zijn.

