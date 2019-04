Ooit was hij afwashulp, maar nu is hij de baas van Crazy Pianos

Zonnepane­len op bootjes voor duurzame jachthaven Hellevoet

7:43 Booteigenaren in Hellevoetsluis kunnen hun vaartuig binnenkort dankzij een subsidieregeling en collectieve inkoop voordelig uitrusten met zonnepanelen. Met onder meer deze maatregel hoopt Hellevoetsluis haar jachthavens milieuvriendelijker te maken. Het is echter nog maar de vraag of er veel interesse is bij de vele recreanten in de havens van de vestingstad.