‘Ook Vestingdagen moeten cultureel erfgoed worden’

,,Hellevoetsluis en de Vestingdagen horen bij elkaar’’, zegt Groeneweg. ,,Tienduizenden mensen worden samengebracht bij dit prachtige evenement, dat mogen we best markeren met een plek op de lijst van cultureel erfgoed.’’

Groeneweg vindt sowieso dat de fusiegemeente Voorne aan Zee, die per 1 januari 2023 een feit is, meer trots mag uitstralen. ,,Een gemeente met trotse inwoners is aantrekkelijker voor bewoners, toeristen en interessanter voor bedrijven om te investeren’’, stelt de BVNL-voorman op weg naar de verkiezingen op 23 november. ,,We hebben fantastische evenementen, in prachtige historische kernen. De Vestingdagen, 1 april, lampionnenoptochten, Rockanje Live, Vestingpop en de Burchtfeesten. Daar mogen we als inwoners trots op zijn.’’