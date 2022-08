Ook werk aan Bernissebrug opgeschort: ‘Chaos dreigde’

In deze dorpen op Voor­ne-Put­ten gaat Picnic nu ook bezorgen, maar niet iedereen zal daar blij mee zijn

Onlinesupermarkt Picnic breidt haar bezorggebied op Voorne-Putten uit. Tot voor kort reden de rood-witte bezorgwagentjes alleen in Spijkenisse rond. Nu bezorgt de websuper ook in de dorpjes Zuidland, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Simonshaven. De vraag is: moeten buurtsupers zich zorgen maken? Volgens retailkenner Cor Molenaar wel.

16 augustus