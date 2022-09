Oostvoorne viert eeuwfeest uitbundig: ‘Wij willen de lampionoptocht heilig verklaren’

Rens van der Blom heeft het bij het eeuwfeest maar mooi voor elkaar: hij start op de Burgemeester Letteweg van pole position. De Oostvoornaar rijdt op zijn zitmaaier met aanhanger (Nostalgie Expresse) achter muziekkorps Volharding (met kledij terug in de tijd) voorop in de optocht. ,,Het is de eerste keer dat ik zo meedoe’’, vertelt hij enthousiast. Dat bevalt Van der Blom zeker niet slecht. ,,Er zijn zó veel enthousiaste mensen.’’

Heilig

Een paar meter verderop duwen twee nonnen (vriendinnen Corrie van der Waal-Willmes en Laura Foet) een rolstoel met daarin de paus, de 95-jarige Corrie Willmes. ‘Na 100 jaren willen wij nogmaals de lampionoptocht heilig verklaren!!’’, luidt de tekst in koeienletters op hun bord.

Volledig scherm Na 100 jaar bezoek van het koninklijk paar. Deze deelnemer is vierde geworden in de categorie grote wagens. © john de pater

De oude mevrouw Willmes woont haar hele leven in Oostvoorne en heeft dus bijna alle lampionoptochten meegemaakt. ,,Het hoort erbij’’, legt ze kort maar kracht uit. Dochter Corrie doet sinds jaar en dag mee en heeft nog een tip voor deelnemers: houd het simpel en maak pakkende teksten. Deze aanpak blijkt ook ditmaal te werken, want ze gaan er met de eerste prijs in hun categorie vandoor.

Carrousel

Bij de grote wagens wint Er is er één jarig. Theo van Geest sleept de publieksprijs binnen met Carrousel de Terugblik. Een melkkoe van papier-maché, met origineel oormerk, is tweede geworden van de fietsers. ‘Er is om dit beest in de afgelopen 100 jaar nog nooit zoveel te doen geweest als tijdens dit lampionnenfeest’, staat er op het bord. Remco en Marjoleine de Jong en hun dochters Lotte (9) en Lisa (7) haken met de koe op de bakfiets in op de actualiteit. Marjoleine: ,,We zijn geen boeren, maar steunen het protest wel.’’

