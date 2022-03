Op 1 april werd in Brielle de kiem gelegd voor een onafhankelijk Nederland, waarom vieren we dat niet?

Jezelf verkleden als geus en vechten alsof het 1572 is: voor Marcel en Sandra mag het altijd wel 1 april zijn

Wat is dat toch met die Briellenaren, die zich eens in het jaar massaal verkleden als geuzen of Spanjaarden en vechten alsof het weer de Tachtigjarige oorlog en 1572 is? Op 1 april mogen ze opnieuw los. Marcel (54) en Sandra (50) kunnen niet wachten.

20 februari