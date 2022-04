Op zoek naar dé klik: koffieochtenden voor ouderen die een maatje zoeken

Welzijn Ouderen koppelt ouderen in Brielle en Westvoorne aan een maatje. Isabelle Miltenburg weet meer over de ochtenden waarop ze elkaar kunnen ontmoeten.

Voor wie is het maatjesproject bedoeld?

,,We koppelen ouderen aan een maatje. Mensen die bijvoorbeeld behoefte hebben aan een goed gesprek. Of nieuwe mensen willen leren kennen of al langere tijd op zoek zijn naar iemand met wie ze gezellig samen een kopje koffie kunnen drinken, hobby delen of ergens naartoe gaan. Het is maar net waar iemand behoefte aan heeft.’’

Dit project bestaat toch al veel langer?

,,Dat klopt. Welzijn Ouderen koppelde ouderen tot nu toe zelf aan een maatje. Als je dan ging evalueren, bleek dat niet altijd te werken. Het gaat toch om een bepaald gevoel dat er tussen mensen moet zijn.’’

Nu pakken jullie het anders aan?

,,Vanaf mei organiseren we voor het eerst bijeenkomsten die in het teken staan van vriendschap, gezelligheid en ontmoeting. Zowel ouderen die een maatje zoeken als mensen die maatje willen worden zijn welkom. Onder het genot van een kopje koffie kunnen ze in gesprek gaan.’’

Jullie laten het nu meer aan de mensen zelf over?

,,Ja, ze kunnen op zoek gaan naar iemand waarmee het klikt. We hopen dat ouderen zo sneller een goed maatje vinden. De ouderen die een maatje zoeken zijn 75-plus. Voor de maatjes maakt de leeftijd niet uit. Het zou leuk zijn als mensen uit Westvoorne eens in Brielle komen kijken en andersom.’’

Wanneer zijn die bijeenkomsten?

,,Op 4 mei, 6 juli, 7 september en 2 november in het Bolwerk in het Prinsenkwartier in Brielle. Op 1 juni, 3 augustus, 5 oktober en 7 december in Leemgaarde in Oostvoorne. Allemaal zijn ze van 10.30 tot 11.30 uur. ’’

