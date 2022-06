Opening van nieuwe coffeeshop uitgesteld na alle ophef: ‘Eerst debat met burgemeester’

De opening van een coffeeshop in de vroegere openhaardenzaak aan de Oostdijk in Hellevoetsluis in uitgesteld tot in elk geval 1 juli. Aanleiding vormt alle ophef die is ontstaan.

Het cannabisafhaalpunt John & Co maakte zelf in een brief aan de buurt bekend op maandag 13 juni zijn deuren te openen. Maar de bewoners hebben van de gemeente een brief ontvangen dat dit on hold is gezet tot 1 juli.

VVD-fractievoorzitter Dick Bosgieter is daar blij mee. ,,We willen eerst in debat met de burgemeester, nadat zij ons een feitenrelaas heeft gestuurd.” De gemeenteraad werd vorige week verrast door het nieuws dat burgemeester Milène Junius op eigen houtje een plek bepaalde voor de wietwinkel. De raad voelt zich buitenspel gezet en heeft grote bezwaren tegen de Oostdijk, omdat het pand grenst aan een woonwijk. Ook de bewoners verzetten zich met hand en tand.

Kort geding

Nu de nieuwe coffeeshop nog niet opengaat, is de verwachting dat de Barbershop in de Kerkstraat niet al over een week haar deuren moet sluiten. Dat bepaalde de burgemeester omdat de eigenaar de regels zou hebben overtreden. De exploitant pikt dat niet en heeft een kort geding aangespannen. Een sluiting voor 1 juli betekent dat gebruikers nergens terecht kunnen.

Quote De bewoners hebben recht op een openbaar debat Dick Bosgieter, Fractieleider VVD

Het debat tussen de raad en burgemeester is woensdag of donderdag. Verontruste buurtbewoners komen dan inspreken. Bosgieter: ,,De burgemeester moet met een heel goede uitleg komen.” Dat het een pittig debat wordt, staat voor de VVD-fractieleider vast. Hij wil dat het in de openbaarheid gebeurt. ,,Daar hebben de bewoners recht op. En natuurlijk kunnen dan geen persoonlijke zaken gedeeld worden. Maar het debat mag van ons niet in een achterkamertje gebeuren.”

De burgemeester stuurt het feitenrelaas vanwege haar vakantie volgende week naar de raad.

