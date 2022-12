Opheldering geëist over uitblijven tiny houses in Nissewaard

Hierover heeft de coalitiepartij schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld. Ze wil weten of de plek aan de Gaddijk in Spijkenisse waar de eerste drie zouden komen nog in beeld is. En als dat het geval is, vraagt Nissewaard Lokaal of de nieuwe vertraging vanwege het uitzoeken van allerlei juridische zaken de gemeente Nissewaard geld kost. Daarnaast wil de partij duidelijkheid over waarom het allemaal zo lang duurt. Bovendien wil ze weten of de belangstellenden in de afgelopen vijf jaar op de hoogte zijn gehouden.