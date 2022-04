Organist Jan (85) naar kerk gelokt voor lintje: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

Rondje langs de velden: XerxesDZB gewoon in actie en Alexandria’66-club­man Kees Messer overleden

De voetballers van XerxesDZB komen vanmiddag gewoon in actie tegen Nieuw-Lekkerland. Vijf spelers van de Rotterdamse voetbalclub moesten zich donderdag melden op het politiebureau in Vlissingen. Stadgenoot Alexandria’66 is in diepe rouw, omdat clubman Kees Messer op 89-jarige leeftijd is overleden. Dat en meer in het rondje langs de velden.

