Originele werken beroemde kunstenaar in museum Rockanje: ‘Toorop kwam in 1916 naar Oostvoorne’

De beroemde kunstenaar Jan Toorop bezocht in 1916 Oostvoorne. Drie originele werken uit die tijd zijn dit weekend te zien in het openluchtmuseum de Duinhuisjes in Rockanje.

Het oeuvre van Toorop (1858-1928) was veelzijdig. Nergens bleef hij lang. Zo kwam hij in 1916 naar Oostvoorne. In het openluchtmuseum hangen kopieën van aquarellen van het strand en de boulevard. Speciaal voor de tentoonstelling Recreatie en Toerisme, naar zee met Jan Toorop zijn alleen dit weekend ook drie echte werken van hem te zien. ,,Ik moest een goede blikvanger hebben. Wie kent Toorop niet?’’, legt samensteller Joke Winkelhorst uit.

Charley

Tijdens zijn verblijf in Oostvoorne maakte Toorop meerdere tekeningen en aquarellen van de omgeving. Hij doneerde die dan aan de eigenaren van het hotel waar hij verbleef. ‘De meeste aquarellen waren geschilderd op briefkaartformaat’, zo lezen bezoekers van de Duinhuisjes. Ook Toorops dochter Charley (1891-1955) legde Oostvoorne vast. Haar werk van het Steenen Baak bevindt zich in de collectie van het Kröller-Müller Museum.

Volledig scherm Kunstenaar Jan Toorop (1858-1928). Hij bezocht in 1916 Oostvoorne. © GRATIS

Toorop legde Oostvoorne als badplaats aan het begin van de vorige eeuw vast. Het openluchtmuseum besteedt dit museumseizoen, dat zaterdag 9 april begint, aandacht aan recreatie en toerisme in vroeger tijden aan de Voornse kust. In huisje Duinzoom is aandacht voor Oostvoorne. Foto’s van het strand, hotels en campings, souvenirs, anekdotes en een modelspoor met de tram brengen de bezoeker even terug in de tijd.

Wollen badpak

Huisje Kreekpad, met als blikvanger een wollen badpak, gaat over recreatie en toerisme in Rockanje. ,,We houden de twee plaatsen gescheiden’’, zegt Winkelhorst lachend. Hier kwamen de badgasten, vanwege de slechtere verbinding, pas later dan in Oostvoorne. Veel Rockanjese families verhuurden als bijverdienste kamers aan hen. Een VVV-brochure uit 1930 geeft aan bij welke huizen je kon overnachten.

