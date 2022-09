Oud-Songfestivaldeelneemster en bekende acteur treden op tijdens Dag van de Ouderen in Oostvoorne

Oostvoorne is voor Bult geen onbekend terrein. De oud-Songfestivaldeelneemster trad drie jaar geleden ook al op voor de Westvoornse ouderen. Ze verblijdde toen op die feestelijke eerste dag van oktober de oudste gast met een bos bloemen én met een zoen. De stemming zat er tijdens haar optreden ook meteen goed in.

Deze club komt uit in kruipkelder van amateurvoetbal: ‘Misschien kunnen we dit seizoen wat vaker winnen’

Hier was gevaarlijkste dijkdoorbraak in 1953 van Voorne-Putten, informatiebord vertelt over rampplek

Het is de 24ste keer dat Westvoorne de Dag van de Ouderen viert. Bult is niet de enige bekende artiest die komt optreden. Ook Joris Lutz is zaterdagmiddag van de partij. Hij komt uit de bekende acteursfamilie Lutz. Joris werd begin jaren 90 bekend als acteur in de televisieserie Ha, die Pa! , waarin hij samen met zijn vader Luc speelde.

Gratis

De zaal in cultureel centrum De Man is zaterdag 1 oktober open vanaf 13.30 uur. Het feestelijk programma begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.15 uur. Gratis kaarten voor de Dag van de Ouderen zijn vanaf vanaf vandaag tot en met woensdag af te halen bij het ServicePunt in het gemeentehuis van Westvoorne in Rockanje. Maximaal twee kaarten per persoon en reserveren is niet mogelijk.