Oude bank wordt omgebouwd tot appartementencomplex

In het gebouw waar vroeger de Rabobank was, komen vier appartementen. De kant van de Stationsweg blijft het meest zoals in de huidige situatie. ‘Met een kleine aanpassing aan de gevels zal het pand een statige uitstraling krijgen die past bij de reeds aanwezige woningen aan de Stationsweg’, staat in het plan van HDK Architecten. De oude woning uit de jaren dertig, die later bij het bankgebouw is getrokken, wordt weer een woning.